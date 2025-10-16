Infortunati Milan altro problema per Pulisic | ecco di cosa si tratta Su Saelemaekers e Rabiot …

La sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali ha lasciato in eredità al Milan di Massimiliano Allegri ben quattro giocatori infortunati. Chi potrà scendere in campo domenica sera a 'San Siro' contro la Fiorentina? Ecco la situazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Infortunati Milan, altro problema per Pulisic: ecco di cosa si tratta. Su Saelemaekers e Rabiot …

