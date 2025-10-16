Infortunati Cagliari come sta quel difensore? Proverà il recupero contro il Bologna! Cosa filtra in vista della sfida

Calcionews24.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunati Cagliari, le ultimissime sulla situazione in casa rossoblù: il difensore punta al rientro col Bologna Il Cagliari continua la preparazione in vista della sfida di Serie A contro il Bologna, in programma domenica 19 ottobre all’Unipol Domus, valida per la settima giornata di campionato. Mentre la squadra lavora a pieno ritmo, lo staff tecnico . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

infortunati cagliari come sta quel difensore prover224 il recupero contro il bologna cosa filtra in vista della sfida

© Calcionews24.com - Infortunati Cagliari, come sta quel difensore? Proverà il recupero contro il Bologna! Cosa filtra in vista della sfida

Leggi anche questi approfondimenti

infortunati cagliari sta quelInfortunati Cagliari, tutte le novità da Zappa a Mina, da Gaetano a Rodriguez e Rog: le novità - Infortunati Cagliari, nella giornata odierna vi riportiamo il quadro della situazione dei giocatori indisponibili della rosa allenata da Fabio Pisacane Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane deve fare ... Lo riporta cagliarinews24.com

Cerca Video su questo argomento: Infortunati Cagliari Sta Quel