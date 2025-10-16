Influenza al via la campagna vaccinale | l’appello di Asl e Ordini professionali

Lecceprima.it | 16 ott 2025

LECCE – È partita questa mattina, dalla sede della direzione generale dell’Asl di Lecce, la campagna di vaccinazione antinfluenzale per la stagione in corso. Un avvio all’insegna del buon esempio, con la direzione strategica e i rappresentanti degli Ordini professionali che si sono sottoposti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

