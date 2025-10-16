Inflazione Rimini resta tra le più care d' Italia Rispetto al 2019 fare la spesa costa un terzo in più
Anche l’inflazione del mese di settembre conferma Rimini fra le top ten dei prezzi al consumo, l’inflazione generale si attesta sul + 2.1% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, segnando un + 0,5% rispetto al dato nazionale. Ma la vera emergenza continuano a essere i prodotti alimentari. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Uil Polizia: 22 ottobre, ore 8, convegno, a Rimini, su 'Tutela del personale della polizia di Stato'. Portano i loro saluti il segretario generale UIL ER, Marcello Borghetti e il coordinatore Sindacato Uil Provincia di Rimini, Michele Bertaccini - facebook.com Vai su Facebook
L'inflazione rallenta, ma a Napoli i prezzi crescono più che a Roma e Milano: «C'è stata la stangata d'autunno». Tutti i ribassi e i rialzi - L'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo ... Segnala msn.com
Lagarde, target inflazione raggiunto, ma l'incertezza resta - La Bce ha raggiunto l'obiettivo di domare l'inflazione, ma lo scenario resta incerto nonostante l'accordo commerciale con gli Stati Uniti. Secondo ansa.it
Powell, 'l'incertezza sull'inflazione resta alta' - Il presidente della Fed Jerome Powell mette in guardia: tagli troppo aggressivi dei tassi di interesse potrebbero spingere l'inflazione al rialzo. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it