Inflazione Rimini resta tra le più care d' Italia Rispetto al 2019 fare la spesa costa un terzo in più

Anche l’inflazione del mese di settembre conferma Rimini fra le top ten dei prezzi al consumo, l’inflazione generale si attesta sul + 2.1% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, segnando un + 0,5% rispetto al dato nazionale. Ma la vera emergenza continuano a essere i prodotti alimentari. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

