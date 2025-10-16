Inflazione Forlì-Cesena è solo 48esima nella graduatoria delle città più care d' Italia

Cesenatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 48esimo posto per Forlì-Cesena con 330 euro di rincario medio annuo per le famiglie e l'1,2% di inflazione L'Istat ha reso noti oggi i dati territoriali dell'inflazione di settembre, in base ai quali l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care d'Italia, in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Inflazione Forl236 Cesena 232