Inflazione Forlì-Cesena è solo 48esima nella graduatoria delle città più care d' Italia
Un 48esimo posto per Forlì-Cesena con 330 euro di rincario medio annuo per le famiglie e l'1,2% di inflazione L'Istat ha reso noti oggi i dati territoriali dell'inflazione di settembre, in base ai quali l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care d'Italia, in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Se per il momento l'inflazione resta ferma, il portafoglio delle famiglie continua a svuotarsi L'Istat lo certifica: il potere d'acquisto continua a calare Nel nostro primo piano della settimana la voce dell'economista D'Angelillo, quella delle famiglie faentine e delle i - facebook.com Vai su Facebook