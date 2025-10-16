Inflazione ferma a settembre Lieve frenata per gli aumenti del carrello della spesa | +3,1%

Inflazione a settembre leggermente più bassa, dello 0,2%, rispetto ad agosto. Ma sale dell’1,6% su base annua, lo stesso livello del mese prima. Lo comunica l’ Istat, confermando le stime preliminari. L’istituto di statistica ha invece rivisto al ribasso la stima provvisoria del +3,2% per il carrello della spesa, cioè i beni alimentari, per la cura della casa e della persona: a settembre, stando ai dati definitivi, i prezzi del paniere sono saliti del 3,1%. La stabilità del tasso d’inflazione – spiega l’istituto di statistica – riflette andamenti differenziati dei diversi aggregati di spesa: sono in rallentamento i prezzi dei servizi relativi ai trasporti (da +3,5% a +2,4%), degli alimentari non lavorati (da +5,6% a +4,8%) e in accelerazione quelli degli energetici regolamentati (da +12,9% a +13,9%), a cui si aggiunge la ripresa dei prezzi degli energetici non regolamentati (da -6,3% a -5,2%). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

