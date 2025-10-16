Inflazione all’1,6% a settembre 2025

L’inflazione va all’1,6% a settembre 2025. Lo rileva l’Istat confermando la stima preliminare. Anche per il carrello della spesa si registra una diminuzione, arrivando al 3,1%; in questo caso l’Istituto di statistica ha rivisto al ribasso la stima provvisoria del 3,2%. Riduzione dello 0,2% su base mensile. Nel mese di settembre 2025 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, evidenzia una variazione dello -0,2% su base mensile e del +1,6% su base annua come quella del mese precedente. Rallenta il carrello della spesa. A settembre i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona decelerano da +3,4% a +3,1%, e quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto accelerano da +2,3% a +2,6%. 🔗 Leggi su Lapresse.it

