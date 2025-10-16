Inflazione a settembre record a Napoli | +2,4%

E’ Napoli la città con l’inflazione più alta a settembre: nel mese tra i capoluoghi delle regioni e delle province autonome e i comuni non capoluoghi di regione con più di 150mila abitanti – spiega l’Istat – l’inflazione più elevata si osserva a Napoli (+2,4%) e a Bolzano (+2,2%), mentre la più contenuta si registra a Modena, Palermo e Reggio Emilia (tutte a +0,8%) e a Campobasso (+0,4%). Nella media nazionale l’aumento dei prezzi è all’1,6%. Con riferimento alle cinque ripartizioni geografiche, a settembre l’inflazione sale al Sud (da +1,8% a +1,9%); nelle altre ripartizioni, la dinamica dei prezzi risulta invece in attenuazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

