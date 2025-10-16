Infanticidi a Pellaro il fidanzato di Sara convocato dal pm non risponde all' interrogatorio

Reggiotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È durata poco la convocazione in procura di Annunziato Nucera, fidanzato di Sara Genovese, indagata per l'infanticidio dei propri figli neonati avvenuto a Pellaro nel luglio 2024. Il trentunenne assistito dagli avvocati Sergio Laganà e Giovanni Tavilla, si è avvalso della facoltà di non. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

infanticidi pellaro fidanzato saraInfanticidio di Pellaro, Sara rompe il silenzio e risponde a tutte le domande del gip - La strategia del silenzio nel caso Sara Genovese, accusata di infanticidio. Come scrive corrieredellacalabria.it

infanticidi pellaro fidanzato saraInfantidici a Pellaro, il sospetto di un terzo orribile delitto - Emergono altri particolari nell’inchiesta sulla giovane donna di Pellaro accusata accusata di aver soffocato due neonati ... Riporta quotidianodelsud.it

infanticidi pellaro fidanzato saraCaso Pellaro, il fidanzato di Sara «non era a conoscenza della gravidanza» - Il giovane pizzaiolo indagato nel caso dei gemellini di Pellaro si avvale della facoltà di non rispondere. Lo riporta corrieredellacalabria.it

Cerca Video su questo argomento: Infanticidi Pellaro Fidanzato Sara