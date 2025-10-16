Infanticidi a Pellaro il fidanzato di Sara convocato dal pm non risponde all' interrogatorio

È durata poco la convocazione in procura di Annunziato Nucera, fidanzato di Sara Genovese, indagata per l'infanticidio dei propri figli neonati avvenuto a Pellaro nel luglio 2024. Il trentunenne assistito dagli avvocati Sergio Laganà e Giovanni Tavilla, si è avvalso della facoltà di non. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it