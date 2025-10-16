Industrial Process Chemistry il futuro nel segno della sostenibilità
Una convention dedicata al futuro dell’industria chimica, nel segno del dialogo fra imprese, mondo della ricerca e istituzioni. È l’evento organizzato dal Gruppo Brembana&Rolle negli spazi di Confindustria Bergamo, con l’obiettivo di offrire un quadro sulle principali evoluzioni tecnologiche e di mercato, tenendo conto delle prospettive e delle sfide che si aprono alla luce delle nuove regolamentazioni climatiche e delle trasformazioni della domanda globale nell’attuale contesto geopolitico. Il convegno si inserisce nel percorso di innovazione che Brembana&Rolle ha intrapreso da anni, rafforzando il dialogo con partner strategici e con il territorio, in una prospettiva di sviluppo sostenibile e internazionale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
