Industria Felix ESG premia le 94 imprese italiane più sostenibili
Roma, 16 ott. (askanews) - Sono 94 le imprese con i migliori indici di sostenibilità rispetto ai criteri ESG, tutte dotate di una valutazione o di un rating di Cerved Rating Agency che fanno riferimento ad ambiente, welfare aziendale e gestione d'impresa, valutate dunque su dati oggettivi. Le società sono state premiate a Roma al Palazzo Senatorio, dove si riunisce l'assemblea capitolina, da Industria Felix Magazine, periodico di economia fondato e diretto da Michele Montemurro, in occasione del 66esimo evento Industria Felix, prima edizione nazionale ESG. Qui di seguito le aziende premiate per categoria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
