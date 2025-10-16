Industria digitale e automazione Tutor lancia un corso gratuito per formare tecnici

Ilpiacenza.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Robot collaborativi, macchine intelligenti, impianti connessi: l’industria sta cambiando velocemente e le aziende del territorio cercano tecnici capaci di governare questa rivoluzione. Per rispondere a questa crescente richiesta, la scuola di formazione Tutor Fiorenzuola lancia un nuovo corso. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

industria digitale automazione tutorIndustria digitale e automazione, Tutor lancia un corso gratuito per formare tecnici - Il programma formativo, della durata complessiva di 800 ore (di cui 300 di stage in azienda), integra conoscenze tecniche, digitali e organizzative ... Si legge su ilpiacenza.it

L’appuntamento con l’automazione e il digitale per l’industria è a Parma dal 22 al 24 maggio - Ottava edizione per SPS Italia, luogo privilegiato dove IT e OT si mettono in mostra e dialogano tra loro con record di espositori – oltre 800 – registrando una crescita complessiva del 10% l’ottava ... Segnala datamanager.it

IoT e Industria 4.0, i ruoli nella trasformazione digitale - 0 e l'Internet of Things giocano un ruolo di primo piano nella trasformazione digitale di industrie e imprese, vediamo come. Da punto-informatico.it

Cerca Video su questo argomento: Industria Digitale Automazione Tutor