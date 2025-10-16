Industria digitale e automazione Tutor lancia un corso gratuito per formare tecnici

Robot collaborativi, macchine intelligenti, impianti connessi: l’industria sta cambiando velocemente e le aziende del territorio cercano tecnici capaci di governare questa rivoluzione. Per rispondere a questa crescente richiesta, la scuola di formazione Tutor Fiorenzuola lancia un nuovo corso. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

