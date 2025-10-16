Indossa auricolari e non vede il tram che la sta per travolgere | salvata all'ultimo secondo dalla guardia

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna a Kayseri, in Turchia, ha rischiato di essere travolta da un tram mentre indossava auricolari. Salvata all’ultimo istante da una guardia di sicurezza, il video diffuso dall'azienda ricorda ancora una volta l’importanza di restare sempre attenti vicino ai binari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

