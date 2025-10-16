Indossa auricolari e non vede il tram che la sta per travolgere | salvata all'ultimo secondo dalla guardia
Una donna a Kayseri, in Turchia, ha rischiato di essere travolta da un tram mentre indossava auricolari. Salvata all’ultimo istante da una guardia di sicurezza, il video diffuso dall'azienda ricorda ancora una volta l’importanza di restare sempre attenti vicino ai binari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Una donna indossa gli auricolari e, non sentendo arrivare il tram, si accinge ad attraversare i binari. A salvarla un agente di sicurezza, mentre il conducente del mezzo azionava il freno di emergenza. È accaduto ieri in Turchia. Il video è divenuto subito viral - X Vai su X
