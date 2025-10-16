Indicazioni nazionali l’opposizione attacca il Ministro | Si fermi e apra un tavolo di confronto Prevista una mobilitazione per il 18 ottobre
Le indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo proposte dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, continuano a far discutere. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
