Se l'anno scorso avevamo assistito al grande ritorno del Victoria's Secret Fashion Show, quest'anno si giocava la vera scommessa: la sfilata di lingerie più famosa degli anni Duemila è in grado di essere di nuovo rilevante, nel mondo di oggi? Esaurita la novità e passata la curiosità, come sono gli Angeli del 2025? A giudicare dal mastodontico show con le sorelle Hadid, Adriana Lima e Alessandra Ambrosio la risposta è facile: esattamente come ce le ricordavano. I vecchi e nuovi Angeli di Victoria's Secret. Poche sfilate come il Victoria's Secret Fashion Show hanno la capacità di riunire un cast di top model così ampio e variegato.

Incursioni di inclusività in un panorama dove i canoni di bellezza rimangono gli stessi (irraggiungibili) di sempre