Incubo in famiglia maltratta madre e fratello | allontanato e arrestato 6 volte in un anno

Alle prime luci dell’alba di mercoledì 15 ottobre, i carabinieri di Portomaggiore hanno arrestato, per l’ennesima volta, un 44enne sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla madre e al fratello, imposto dall’Autorità giudiziaria estense.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

