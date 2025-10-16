Incontri spettacoli mostre e dialoghi per riflettere su lavoro stereotipi e inclusione e per costruire insieme una cultura dell’equità L' appuntamento da oggi fino al 18
N el cuore di Perugia, tra le pietre antiche e le piazze che sanno di storia, si alza una voce collettiva. È quella del Festival Internazionale per la Parità di Genere, che da oggi e fino al 18 ottobre trasformerà il centro storico della città umbra in un crocevia di idee, esperienze e desideri di cambiamento. Non si tratta, infatti, solo di un evento, è piuttosto un invito. A esserci, a parlare, ad ascoltare. A mettersi in discussione. «Certificazione della parità di genere in azienda, uno strumento importante» X Il Festival per la Parità di Genere accende Perugia. La prima giornata si apre con un momento che tocca corde profonde: il collegamento con la Fondazione Giulia Cecchettin e l'intervento di Gino Cecchettin, padre di Giulia, giovanissima uccisa dal suo ex fidanzato, in dialogo con Tommaso Bori, vicepresidente della Regione Umbria.
