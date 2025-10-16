Incidenti sul lavoro una piaga Dolore e rabbia per Francesco | Non si può morire così

CORRIDONIA (Macerata) "La famiglia è molto provata. Francesco lavorava da circa vent’anni in questo settore, era molto stimato e conosciuto per le sue grandi capacità professionali". Poche parole – quelle dell’avvocato Elisa Marziali – e un dolore immenso: mentre muove i primi passi l’indagine per omicidio colposo per la morte di Francesco Broda, l’operaio sepolto vivo da tonnellate di detriti e fango, i familiari del 48enne aspettano il nulla osta per il funerale. Un primo passo sarà compiuto questa mattina, quando sarà eseguita l’autopsia sull’operaio di Monte San Giusto, dipendente della Efi Cave Srl di Caldarola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

