Incidenti stradali in Lombardia più di un morto e 106 feriti ogni giorno

Milano, 16 ottobre 2025 – Più di un morto al giorno sulle strade lombarde nel 2024, oltre 106 feriti. E i numeri sono in costante aumento rispetto agli anni precedenti. Un quadro preoccupante quello che emerge dai dati Istat sugli incidenti stradali, con dettaglio provinciale, relativi al 2024. Per la Lombardia, si parla di 383 morti e 38.969 feriti, in crescita rispetto ai 377 e 38.028 del 2023. Rispetto al 2022, i decessi sulle strade sono in calo, considerando che allora erano stati 402, mentre i feriti sono un migliaio in più. Cremona, scende dall’auto del marito e attraversa la strada per andare dal parrucchiere: investita e uccisa In discesa . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
