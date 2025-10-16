Incidente tra auto sulla SP126 a Somaglia | una vettura si ribalta tre feriti

Somaglia (Lodi) – Rovinoso schianto, con tre feriti e strada bloccata, nella tarda serata di ieri,15 ottobre 2025. L'incidente stradale è avvenuto lungo la Strada Provinciale 126, nel territorio comunale di Somaglia. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture, una delle quali si è ribaltata dopo l’impatto. L'origine dello scontro e le responsabilità sono al vaglio delle forze dell'ordine, intervenute per i rilievi.  Sul posto sono arrivate anche squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi e del distaccamento volontario di Casalpusterlengo, con un’autopompa serbatoio e un’autogrù. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

