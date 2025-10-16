Incidente tra auto e moto in Valsassina | giovane centauro soccorso d' urgenza

Schianto tra auto e moto in Valsassina con un ragazzo di soli 16 anni rimasto ferito e soccorso d'urgenza. L'incidente è avvenuto alle 14 di oggi, giovedì 16 ottobre, lungo via Provinciale a Ballabio. Ad avere la peggio nell'impatto è stato il giovanissimo centauro. L'allarme è scattato in codice. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

