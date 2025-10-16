Incidente tra auto e moto a Calolziocorte | soccorso un ragazzo
Paura per un incidente con un ragazzino coinvolto lungo la Lecco-Bergamo a Calolziocorte. Il sinistro, che ha visto scontrasi un'auto e una moto, è avvenuto alle 7.40 di questa mattina in corso Dante. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto. L'allarme è inizialmente. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
TERRIBILE INCIDENTE Auto precipita giù sulla Statale 272 vicino San Marco in Lamis - facebook.com Vai su Facebook
Incidente sulla SS43 a Taio tra un’auto e un camion: Vigili del Fuoco estraggono un ferito. Traffico rallentato e intervento dei Carabinieri. #Trentino #Trento #Cronaca - X Vai su X
Calolzio. Incidente sulla Lecco-Bergamo, code in entrambe le direzioni - I soccorsi sono intervenuti poco prima delle 8 in corso Dante, quasi al confine con Verc ... Lo riporta msn.com
Incidente a Brivio, soccorso 29enne - Intorno alle ore 6 di oggi, giovedì 16 ottobre, due auto si sono scontrate in via Airuno. Segnala leccotoday.it
Incidente tra auto e moto a Garlate, soccorso un giovane - Il sinistro, non grave ma con disagi alla viabilità, è avvenuto nella prima mattinata di venerdì lungo via Statale ... Come scrive leccotoday.it