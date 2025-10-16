Incidente sulla strada tra Novara e Trecate | chiusa al traffico la Statale 11

Novaratoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente stradale sulla Statale 11 tra Novara e Trecate.É successo nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 16 ottobre. Nello schianto sono rimasti coinvolti diversi veicoli. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale.A causa dell'incidente il traffico sulla strada è bloccato; la. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

incidente strada novara trecateMezzo agricolo si ribalta a Galliate, incidente anche sulla statale a Trecate: caos nel rientro serale - Il rientro dagli uffici di questo pomeriggio è stato segnato dal caos sulle strade del novarese. lavocedinovara.com scrive

A4, 7 km contromano, il frontale, la strage: la patente rinnovata nel 2023 - La dinamica dell'incidente è stata ricostruita dalla Polizia Stradale di Novara Est, cui spetta la competenza della vigilanza nella tratta di circa 125 chilometri dell'A4 Torino - Come scrive rainews.it

Incidente sulla A4 all’altezza di Novara: quattro morti/ Video: un’auto è entrata in autostrada in contromano - Gravissimo incidente sulla A4 all'altezza di Novara Est: un 70enne ha imboccato l'autostrada contromano, cagionando la morte di quattro persone È un bilancio drammatico e gravissimo quello che arriva ... Scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Incidente Strada Novara Trecate