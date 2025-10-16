Incidente sulla statale 73 donna ferita finisce all' ospedale

Arezzo, 16 ottobre 2025 – Incidente nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 16 ottobre, sulla strada statale 73, in direzione Monterchi. Si tratta di uno scontro che ha coinvolto un'auto. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza dell'Asl Toscana Sud Est, alle 14,30, che sono arrivati sul posto con un blsd Croce Bianca da Arezzo. Presenti sul posto anche i vigili del fuoco di Arezzo insieme alle forze dell'ordine. A rimanere ferita una donna di 49 anni, trasferita con l'ambulanza al San Donato di Arezzo. Non è in pericolo di vita. Da ricostruire la dinamica dello scontro ma parrebbe che non ci siano altri veicoli coinvolti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente sulla statale 73, donna ferita finisce all'ospedale

