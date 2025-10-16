Incidente sulla Ss73 | donna di 49 anni ferita
Oggi pomeriggio, intorno alle 14, una donna di 49 anni è rimasta ferita in un incidente sulla Ss73, nel tratto a quattro corsie vicino a Molin Nuovo, in direzione Monterchi. La 49enne è stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice 2 al pronto soccorso del San Donato di Arezzo. Sul posto sono intervenuti ambulanza della Croce Bianca, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Dalle prime ricostruzioni, il sinistro ha coinvolto solo il veicolo della donna, apparentemente fuori controllo. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it
