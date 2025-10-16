Incidente sulla Palermo-Sciacca tamponamento a catena fra quattro mezzi e traffico in tilt
Traffico in tilt sullo scorrimento veloce Palermo-Sciacca per un tamponamento a catena. Lunghe code sulla strada statale 624 in seguito a un incidente che si è verificato questa mattina, intorno alle 8.30, nella carreggiata in direzione del capoluogo, a circa 300 metri dallo svincolo per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
