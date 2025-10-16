Incidente nei pressi di Ponte | frontale tra camion e auto

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente nei pressi di Ponte poco prima delle 8 con un impatto frontale tra due automezzi. Coinvolto un camion ed una Mercedes classe A. Ad avere la peggio il conducente di quest'ultima che nell'impatto è rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo. Sul posto i sanitari del 118 ed i Vigili del Fuoco che hanno estratto il malcapitato dalla vettura affidandolo alle cure dei sanitari. IN AGGIORNAMENTO

