incidente mortale al porto di ravenna operaio travolto da un camion

Ilrestodelcarlino.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ravenna, 16 ottobre 2025 –   Incidente mortale al terminal Sapir nel settore inerti durante operazioni di carico e scarico di argilla. Un autotrasportatore di una ditta esterna è stato investito e ucciso questa mattina. L'uomo, sceso dal suo mezzo, sarebbe stato travolto da un altro camion. Sul posto 118 e Polizia. FABRIZIO ZANI FOTOGRAFO Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

