Incidente mortale al porto di Ravenna operaio travolto da un camion

Ravenna, 16 ottobre 2025 – Incidente mortale al terminal Sapir nel settore inerti durante operazioni di carico e scarico di argilla. Un autotrasportatore di una ditta esterna è stato investito e ucciso questa mattina. L'uomo, sceso dal suo mezzo, sarebbe stato travolto da un altro camion. Sul posto 118 e Polizia. FABRIZIO ZANI FOTOGRAFO Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente mortale al porto di Ravenna, operaio travolto da un camion

Altre letture consigliate

Esplosione uccide tre carabinieri, la strage orchestrata dai fratelli Ramponi: «Orfani e isolati» L'incidente mortale e il tracollo con il debito della famiglia - facebook.com Vai su Facebook

Doppio incidente mortale in A22, morti un uomo e una donna di 22 anni. Il primo incidente intorno alle 14,30 in corsia sud tra Salorno e San Michele all'Adige. Nella stessa zona altro scontro in direzione nord - X Vai su X

Incidente sul lavoro mortale al porto di Ravenna, investito un camionista - Incidente mortale al porto di Ravenna dove un autotrasportatore 60enne è morto stamane poco prima delle 7 dopo essere stato investito da un altro ... Come scrive corriereromagna.it

Infortunio sul lavoro alla Sapir, muore un camionista - Secondo le prime informazione raccolte, un camionista di circa sessant’anni è morto durante operazioni di ... Segnala ravennaedintorni.it

Autotrasportatore travolto e ucciso al terminal Sapir - Un autotrasportatore è stato investito e ucciso questa mattina. Lo riporta portoravennanews.com