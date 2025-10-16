Incidente mortale a Talamona | perde la vita Massimiliano Damiani

Tragedia nella prima serata di ieri, giovedì 16 ottobre, a Talamona. Intorno alle 19:17 un’auto e una moto si sono scontrate sull’ex statale 38, in viale Stelvio, all’altezza della corsia di immissione situata davanti al supermercato Unes. Nell’impatto ha perso la vita Massimiliano Damiani, 48. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it