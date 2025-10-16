Incidente frontale tra due auto e un furgone | morto un uomo Ferita una donna incinta

Ferraratoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un impatto violentissimo tra tre mezzi. E un altro morto. E’ l’incidente avvenuto intorno alle 7.40 di giovedì 16 ottobre sulla Strada provinciale 10 – all’intersezione con via Garusola - a Filo (Argenta). Il sinistro, secondo quanto riportato dalle autorità, avrebbe coinvolto due auto, che si. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

incidente frontale due autoScontro frontale nel Ferrarese, muore un 75enne - Un uomo di 75 anni è morto sul colpo in un incidente frontale tra due auto che ha coinvolto anche un furgone, intorno alle 7. Riporta rainews.it

incidente frontale due autoIncidente d’auto, prende fuoco dopo un frontale: due morti e gravissimo un 19enne - Casnigo, due morti e un ferito grave: un'auto prende fuoco dopo uno scontro frontale sulla statale 671, le indagini in corso sull'incidente. Secondo newsmondo.it

incidente frontale due autoTragedia nella notte a Bolgare: morta una ragazza di 20 anni in un incidente frontale - Tragedia nella notte a Bolgare (Bergamo): una ragazza di 20 anni è morta in un incidente frontale, la dinamica ... notizie.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Incidente Frontale Due Auto