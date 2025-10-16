Incidente frontale tra due auto e un furgone | morto un uomo Ferita una donna incinta
Un impatto violentissimo tra tre mezzi. E un altro morto. E’ l’incidente avvenuto intorno alle 7.40 di giovedì 16 ottobre sulla Strada provinciale 10 – all’intersezione con via Garusola - a Filo (Argenta). Il sinistro, secondo quanto riportato dalle autorità, avrebbe coinvolto due auto, che si. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
