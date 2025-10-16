Incidente ad Argenta | un morto in ospedale una donna incinta

Ilrestodelcarlino.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Argenta, 16 ottobre 2025 – Altro sangue sulle strade ferraresi, incidente mortale ad Argenta (Ferrara). Un uomo di 75 anni ha perso la vita in uno schianto sulla strada provinciale 10, all’incrocio con via Garusola, in località Filo. Nello scontro è rimasta coinvolta anche una donna incinta che è stata portata in ospedale.  L’allarme è scattato questa mattina, intorno alle 7.40: due vetture si sono scontrate frontalmente e nella carambola è rimasto coinvolto anche un furgone. Sul posto i carabinieri per effettuare i rilievi e risalire all’esatta dinamica dell’incidente.  Il conducente di una delle due autovetture, il 75enne,  è morto sul colpo, la  donna incinta con i suoi due figli adolescenti, sebbene non siano in gravi condizioni, sono stati tutti trasportati all'ospedale di Ferrara-Cona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

incidente ad argenta un morto in ospedale una donna incinta

© Ilrestodelcarlino.it - Incidente ad Argenta: un morto, in ospedale una donna incinta

Altri contenuti sullo stesso argomento

incidente argenta morto ospedaleIncidente ad Argenta: un morto, in ospedale una donna incinta - Tragedia nel Ferrarese, lo schianto ha coinvolto due auto e un furgone. Secondo ilrestodelcarlino.it

incidente argenta morto ospedaleScontro frontale nel Ferrarese, muore un 75enne - Un uomo di 75 anni è morto sul colpo in un incidente frontale tra due auto che ha coinvolto anche un furgone, intorno alle 7. Come scrive ansa.it

incidente argenta morto ospedaleNuovo incidente sulla Reale, ragazzo di Alfonsine perde la vita a San Biagio di Argenta - Un incidente mortale si è verificato poco dopo le 17 di oggi, 13 ottobre, a San Biagio, nel comune di ... Come scrive corriereromagna.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Argenta Morto Ospedale