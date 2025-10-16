Incidente a Torino Aurora | scontro tra due auto una della polizia donna trasportata in ospedale

Torinotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente è avvenuto nella tarda notte di oggi, giovedì 16 ottobre 2025, all'incrocio tra corso Giulio Cesare, corso Emilia e corso Brescia a Torino. Si è trattato dello scontro tra due auto, una Fiat Panda privata e una vettura di servizio della polizia di Stato. La donna al volante. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

