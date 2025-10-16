Incidente a porta della Verità pedone investito da uno scooter

Viterbotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente nei pressi di porta della Verità a Viterbo. Una persona anziana è stata investita da uno scooter in via Nicolò della Tuccia, all'altezza del parco Chiara Lubich, intorno alle 17 di oggi, giovedì 16 ottobre.Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamenti da parte degli. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

