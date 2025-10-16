Incidente a Brivio soccorso 29enne

Leccotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente poco prima dell'alba a Brivio. Intorno alle ore 6 di oggi, giovedì 16 ottobre, due auto si sono scontrate in via Airuno. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto. L'allarme è scattato in codice giallo (media gravità). La centrale di Areu - Agenzia regionale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

incidente brivio soccorso 29enneIncidente a Brivio, soccorso 29enne - Intorno alle ore 6 di oggi, giovedì 16 ottobre, due auto si sono scontrate in via Airuno. Da leccotoday.it

Due ragazze tragicamente perdono la vita in un incidente a Brivio: ecco cosa è successo - Due ragazze di 21 anni hanno tragicamente perso la vita in un incidente a Brivio, lasciando la comunità locale in profondo lutto. Si legge su notizie.it

Lecco, chi erano le due ragazze travolte e uccise in un incidente a Brivio - Si chiamano Milena Marangon e Giorgia Cagliani le due ragazze travolte e uccise in un incidente avvenuto la scorsa notte a Brivio, in provincia di Lecco. Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Brivio Soccorso 29enne