Incidente a Brivio soccorso 29enne

Incidente poco prima dell'alba a Brivio. Intorno alle ore 6 di oggi, giovedì 16 ottobre, due auto si sono scontrate in via Airuno. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto. L'allarme è scattato in codice giallo (media gravità). La centrale di Areu - Agenzia regionale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Brivio, la testimonianza di Chiara: «Ho visto le mie amiche travolte» Nel fascicolo sull’incidente di Brivio, la voce di Chiara Consonni, unica sopravvissuta, ricostruisce gli attimi della tragedia. Le immagini acquisite smentiscono la versione dell’autista polacco, - facebook.com Vai su Facebook

Milena Marangon e Giorgia Cagliani morte a Brivio, il video dell'incidente smentisce l'autista polacco: la dinamica... - X Vai su X

Incidente a Brivio, soccorso 29enne - Intorno alle ore 6 di oggi, giovedì 16 ottobre, due auto si sono scontrate in via Airuno. Da leccotoday.it

Due ragazze tragicamente perdono la vita in un incidente a Brivio: ecco cosa è successo - Due ragazze di 21 anni hanno tragicamente perso la vita in un incidente a Brivio, lasciando la comunità locale in profondo lutto. Si legge su notizie.it

Lecco, chi erano le due ragazze travolte e uccise in un incidente a Brivio - Si chiamano Milena Marangon e Giorgia Cagliani le due ragazze travolte e uccise in un incidente avvenuto la scorsa notte a Brivio, in provincia di Lecco. Riporta tg24.sky.it