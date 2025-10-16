Basta un treno in ritardo, nell'Italia di oggi, per far saltare un'audizione della commissione parlamentare d'inchiesta sulle alluvioni, disastrose per vite umane e danni materiali, che si sono succedute in Toscana dal 2023 in poi. La vicesindaca di Firenze, Paola Galgani, delegata da Sara Funaro, è arrivata tardi, ossia fuori tempo massimo per il presidente, Pino Bicchielli (Forza Italia). A nulla è valsa che la Galgani sia rimasta nelle sale della Prefettura, nel maestoso Palazzo Medici Riccardi, fino alla conferenza stampa dei commissari. Bicchielli si è giustificato: "Tempi contingentati. Non potevamo aspettare. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Inchiesta sulle alluvioni: i piani di protezione civile non sono aggiornati. E manca l'informazione ai cittadini