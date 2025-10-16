Inchiesta Provincia | nuovo sequestro preventivo per 95mila euro
Tempo di lettura: 2 minuti Tornano in azione i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Avellino, nell’ambito dell’ inchiesta “Dos Des”, che sta facendo luce in particolare sul Settore Edilizia Scolastica della Provincia di Avellino Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle hanno acquisito ulteriore documentazione a Palazzo Caracciolo, dopo i sequestri e le perquisizioni disposte dal pm Fabio Massimo Del Mauro nei confronti di due funzionari provinciali, Sergio Davidde e Giovanni Cacchione, accusati di corruzione nell’esercizio delle funzioni pubbliche. L’inchiesta riguarda due appalti per interventi su edifici scolastici di Ariano Irpino e Montoro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
