Inchiesta Juve Fair Play Finanziario cosa rischia con l’indagine UEFA | dalla multa alle restrizioni sul mercato tutti gli scenari

Inchiesta Juve: l’indagine riguarda il Football Earning Rule, possibili sanzioni economiche e sportive in arrivo nel 2026. I conti della Juventus sono di nuovo sotto la lente d’ingrandimento della UEFA, ma cosa rischia concretamente il club? La società, nel fascicolo di bilancio, ha confermato l’apertura di un procedimento per il potenziale sforamento del Fair Play Finanziario, ma ha anche delineato i possibili scenari futuri, tra sanzioni economiche e restrizioni sportive. L’indagine, come spiegato dal club, non riguarda lo “Squad Cost Ratio” (il rapporto tra costo della rosa e ricavi), un parametro che la Juve ha rispettato e prevede di rispettare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

