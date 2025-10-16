Inchiesta Gintoneria bottiglie di champagne e lavori socialmente utili per ottenere uno sconto di pena
Milano, 16 ottobre 2025 – Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, arrestata lo scorso 4 marzo, insieme al socio ed ex compagno Davide Lacerenza gestore della Gintoneria e del privé La Malmaison con l’accusa di gestire un giro di prostituzione e droga (quest’ultima poi riconosciuta solo a Lacerenza), ha chiesto di scontare la pena di 3 anni “lavorando“ come volontaria alla Protezione civile di Milano, attività che ha già intrapreso nel fine settimana. Inchiesta Gintoneria, un cliente da 1 milione di euro per Davide Lacerenza: soldi versati fino a pochi giorni prima degli arresti La concessione dei lavori socialmente utili sostitutivi della pena avverrà eventualmente con dispositivo, la richiesta è consentita per le pene sotto i quattro anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
Inchiesta Gintoneria, l'annuncio di Cruciani: Lacerenza è libero. Il cambiamento fisico dopo i domiciliari >> https://buff.ly/SfBdlsP - facebook.com Vai su Facebook
Inchiesta Gintoneria, bottiglie di champagne e lavori socialmente utili per ottenere uno sconto di pena - Milano, Stefania Nobile e Davide Lacerenza verso l’udienza per il patteggiamento: verdetto atteso per il 22 ottobre ... Si legge su ilgiorno.it
Caso Gintoneria, 'bottiglie champagne per risarcire un milione' - Si potrebbe arrivare ad un risarcimento, attraverso la confisca, da quasi un milione di euro, ossia il valore delle bottiglie di champagne e di altri alcolici sequestrate e alcune decine di migliaia d ... Secondo ansa.it
Gintoneria, Lacerenza e Nobile potrebbero risarcire con un milione di euro in bottiglie di champagne - Un risarcimento possibile grazie alla confisca di bottiglie di champagne e altri alcolici per un valore complessivo che sfiora il milione di euro, a cui si aggiungono decine di migliaia di euro reperi ... Scrive milanotoday.it