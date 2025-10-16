Milano, 16 ottobre 2025 – Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, arrestata lo scorso 4 marzo, insieme al socio ed ex compagno Davide Lacerenza gestore della Gintoneria e del privé La Malmaison con l’accusa di gestire un giro di prostituzione e droga (quest’ultima poi riconosciuta solo a Lacerenza), ha chiesto di scontare la pena di 3 anni “lavorando“ come volontaria alla Protezione civile di Milano, attività che ha già intrapreso nel fine settimana. Inchiesta Gintoneria, un cliente da 1 milione di euro per Davide Lacerenza: soldi versati fino a pochi giorni prima degli arresti La concessione dei lavori socialmente utili sostitutivi della pena avverrà eventualmente con dispositivo, la richiesta è consentita per le pene sotto i quattro anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inchiesta Gintoneria, bottiglie di champagne e lavori socialmente utili per ottenere uno sconto di pena