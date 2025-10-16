Incentivi auto elettriche 2025 | chi ha diritto all’ecobonus

Gazzetta.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Può accedere chi ha un Isee entro i 40 mila euro, è necessaria la rottamazione di un veicolo fino ad Euro 5, ma cambia la procedura di prenotazione e serve la residenza in un’area urbana funzionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

