Incentivi Auto 2025 | con Autotorino Evolution Advisor la scelta elettrica è chiara e semplice

Iltempo.it | 16 ott 2025

L'Italia riaccende i fari sulla mobilità elettrica con un piano di incentivi da oltre 597 milioni di euro, rivolto a privati e microimprese. L'obiettivo è chiaro: favorire la sostituzione dei veicoli inquinanti con modelli a emissioni zero. A partire delle ore 12.00 del 22 ottobre sarà l'acquirente a dover prenotare il contributo spettante scaricando dalla piattaforma www.bonusveicolielettrici.mase.gov.it un voucher della validità di 30 giorni, da presentare in concessionaria, che applicherà il relativo sconto direttamente in fattura. Considerando l'ampia offerta di modelli oggi disponibili, proliferata in un periodo relativamente breve e recente, si tratta di una scelta complessa, e per aiutare gli utenti a orientarsi tra le numerose proposte delle case automobilistiche e superare i dubbi alimentati dal dibattito nazionale, nonché per capire se si è già pronti a ‘guidare elettrico', la piattaforma Autotorino Evolution Advisor offre un punto di vista oggettivo e strumenti pratici per semplificare l'ingresso nel mondo delle vetture elettriche e plug-in. 🔗 Leggi su Iltempo.it

