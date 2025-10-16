Incentivi Auto 2025 | con Autotorino Evolution Advisor la scelta elettrica è chiara e semplice
L'Italia riaccende i fari sulla mobilità elettrica con un piano di incentivi da oltre 597 milioni di euro, rivolto a privati e microimprese. L'obiettivo è chiaro: favorire la sostituzione dei veicoli inquinanti con modelli a emissioni zero. A partire delle ore 12.00 del 22 ottobre sarà l'acquirente a dover prenotare il contributo spettante scaricando dalla piattaforma www.bonusveicolielettrici.mase.gov.it un voucher della validità di 30 giorni, da presentare in concessionaria, che applicherà il relativo sconto direttamente in fattura. Considerando l'ampia offerta di modelli oggi disponibili, proliferata in un periodo relativamente breve e recente, si tratta di una scelta complessa, e per aiutare gli utenti a orientarsi tra le numerose proposte delle case automobilistiche e superare i dubbi alimentati dal dibattito nazionale, nonché per capire se si è già pronti a ‘guidare elettrico', la piattaforma Autotorino Evolution Advisor offre un punto di vista oggettivo e strumenti pratici per semplificare l'ingresso nel mondo delle vetture elettriche e plug-in. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondisci con queste news
Incentivi auto elettriche 2025, click day il 22 ottobre: come fare domanda http://dlvr.it/TNjdyJ #AUTO #MOBILITÀ #incentiviautoelettriche2025 - X Vai su X
Il "click day" per gli #incentivi auto elettriche è fissato per il 22 ottobre 2025 alle ore 12! La piattaforma #Sogei aprirà a cittadini e microimprese per accedere ai 597 milioni di euro del #PNRR destinati al rinnovo del parco veicoli. Bonus fino a 11.000 euro p - facebook.com Vai su Facebook
Incentivi Auto 2025: con Autotorino Evolution Advisor la scelta elettrica è chiara e semplice - L’Italia riaccende i fari sulla mobilità elettrica con un piano di incentivi da oltre 597 milioni di euro, rivolto a privati e ... Scrive iltempo.it
Incentivi auto 2025, con Autotorino Evolution Advisor l’elettrico diventa semplice - Incentivi auto 2025, con Autotorino Evolution Advisor l’elettrico è più semplice grazie a quiz, confronti di costi e strumenti interattivi ... Lo riporta motori.quotidiano.net
Incentivi auto 2025, ufficiale l'avvio: ecco come generare il voucher passo dopo passo - La registrazione al sito Bonus Veicoli Elettrici quale persona fisica riconosce il voucher da 9 o 11 mila euro per l'acquisto di un'elettrica, in base al proprio Isee ... Scrive auto.it