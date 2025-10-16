Incendio nella notte in un capannone industriale

Le fiamme sono divampate nel cuore della notte avvolgendo rapidamente il capannone industriale. Solo l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato che il rogo si espandesse ulteriormente. Il fatto è accaduto nella notte di mercoledì 15 ottobre ad Agrate Brianza, in un capannone di via. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

