Incendio nella cucina della Msc Lirica Cinquecento evacuati sulle scialuppe | Simulazione show per la sicurezza
Sono circa le 15 quando scatta l’allarme a bordo della Msc Lirica, nave da crociera ormeggiata nel porto di Ancona. Partono i messaggi registrati in diverse lingue. Ma niente paura: è solo una simulazione. Una di quelle che la nave battente bandiera panamense – come quasi tutte le navi Msc – è abituata a effettuare ogni settimana, in qualunque porto del mondo si trovi. Stavolta l’esercitazione coinvolge la Capitaneria di porto di Ancona, e dunque anche mezzi e personale della Guardia costiera. Una motovedetta affianca la nave da crociera mentre vengono calate le scialuppe di salvataggio che raccolgono il personale che abbandona la nave. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
