Incendio nella cucina della Msc Lirica Cinquecento evacuati sulle scialuppe | Simulazione show per la sicurezza

Ilrestodelcarlino.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono circa le 15 quando scatta l’allarme a bordo della Msc Lirica, nave da crociera ormeggiata nel porto di Ancona. Partono i messaggi registrati in diverse lingue. Ma niente paura: è solo una simulazione. Una di quelle che la nave battente bandiera panamense – come quasi tutte le navi Msc – è abituata a effettuare ogni settimana, in qualunque porto del mondo si trovi. Stavolta l’esercitazione coinvolge la Capitaneria di porto di Ancona, e dunque anche mezzi e personale della Guardia costiera. Una motovedetta affianca la nave da crociera mentre vengono calate le scialuppe di salvataggio che raccolgono il personale che abbandona la nave. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

incendio nella cucina della msc lirica cinquecento evacuati sulle scialuppe simulazione show per la sicurezza

© Ilrestodelcarlino.it - Incendio nella cucina della Msc Lirica. Cinquecento evacuati sulle scialuppe: "Simulazione show per la sicurezza"

Approfondisci con queste news

incendio cucina msc liricaEsercitazione anti-incendio su nave da crociera Msc ad Ancona - incendio sulla nave da crociera Msc Lirica si è svolta con successo sull'imbarcazione ormeggiata al porto di Ancona, coinvolgendo oltre 400 persone nelle operazioni di salvataggi ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Incendio Cucina Msc Lirica