Incendio in un deposito del quartiere Stanic di Bari | evacuate alcune abitazioni

Baritoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio è divampato in ‘deposito’ in via Boggiano, una traversa di via Bruno Buozzi nel quartiere Stanic di Bari Il rogo si sarebbe sviluppato attorno alle 18. In base alle prime informazioni, una colonna di fumo nero visibile nei quartieri vicini si è innalzata dalla zona delle fiamme. Sul. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

incendio deposito quartiere stanicIncendio in un deposito a Bari, evacuate alcune abitazioni - Un incendio è divampato, nel tardo pomeriggio di oggi, all’interno del deposito di una villetta adiacente ad una palazzina alle spalle della Stanic al quartiere “villaggio ... Come scrive msn.com

incendio deposito quartiere stanicBari, incendio nel quartiere Stanic: evacuate alcune abitazioni - Un incendio di grandi dimensioni è divampato in un'area "deposito" in via Boggiano, una traversa di via Bruno Buozzi nel quartiere Stanic di Bari. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

incendio deposito quartiere stanicBari, incendio in un deposito in zona Stanic: nell’area bombole gpl, sgomberate alcune abitazioni - Il rogo partito dal deposito di materiale ferroso in via Giacomo Boggiano poco distante da via Bruno Buozzi. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Incendio Deposito Quartiere Stanic