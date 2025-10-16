Incendio in un deposito del quartiere Stanic di Bari | evacuate alcune abitazioni
Un incendio è divampato in ‘deposito’ in via Boggiano, una traversa di via Bruno Buozzi nel quartiere Stanic di Bari Il rogo si sarebbe sviluppato attorno alle 18. In base alle prime informazioni, una colonna di fumo nero visibile nei quartieri vicini si è innalzata dalla zona delle fiamme. Sul. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Maxi incendio del deposito mezzi di contrada Leone a Nusco. Domate le fiamme, questa mattina la famiglia Gaudiuso titolare dell azienda edile conta i danni: il bilancio dei mezzi coinvolti sale a nove. Indagano i carabinieri di Montella.
#Mondragone, #incendio in un deposito di #sostanze chimiche
Incendio in un deposito a Bari, evacuate alcune abitazioni - Un incendio è divampato, nel tardo pomeriggio di oggi, all'interno del deposito di una villetta adiacente ad una palazzina alle spalle della Stanic al quartiere "villaggio ...
Bari, incendio nel quartiere Stanic: evacuate alcune abitazioni - Un incendio di grandi dimensioni è divampato in un'area "deposito" in via Boggiano, una traversa di via Bruno Buozzi nel quartiere Stanic di Bari.
Bari, incendio in un deposito in zona Stanic: nell'area bombole gpl, sgomberate alcune abitazioni - Il rogo partito dal deposito di materiale ferroso in via Giacomo Boggiano poco distante da via Bruno Buozzi.