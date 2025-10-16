Incendio in deposito di rifiuti | vigili del fuoco al lavoro con più squadre
BRINDISI - I vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi sono impegnati con diverse squadre nella zona industriale di Brindisi per un incendio di rifiuti speciali divampato nel cortile della ditta “Tmm Srl demolizioni” di Brindisi. Esattamente un anno fa la stessa azienda fu interessata. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
