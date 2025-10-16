Incendio in autostrada bisarca va a fuoco Tratto chiuso | sul posto i vigili del fuoco
Incendio questa mattina alle 8 sull’autostrada A14, in direzione sud, dove una bisarca ha preso fuoco poco prima dello svincolo per Montemarciano. Il rogo ha provocato disagi alla circolazione ed ha costretto le forze dell'ordine a chiudere il tratto autostradale. Sul posto i vigili del fuoco di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
