Incendio devastante in Italia a fuoco lo storico edificio Gravissimo
Un pomeriggio qualsiasi è stato squarciato da un grido di fumo e fiamme. La quiete di una strada storica è stata violata da un’emergenza che ha messo a repentaglio vite umane e un tesoro di inestimabile valore custodito tra antiche mura. Le lingue di fuoco, rapide e voraci, si sono concentrate sul secondo piano di un edificio maestoso, trasformando uno spazio dedicato alla conoscenza in un inferno di calore e disperazione. Le persone, intrappolate, hanno cercato rifugio sui balconi, offrendo una scena straziante documentata in tempo reale dalla strada sottostante, mentre l’attesa dei soccorsi si faceva angosciosa e interminabile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Devastante incendio distrugge il Monastero della Bernaga a Perego, in provincia di Lecco, dov'erano conservate anche opere di pregio. Evacuate le suore di clausura residenti. https://video.corriere.it/cronaca/brucia-il-monastero-della-bernaga-li-carlo-acuti - facebook.com Vai su Facebook
Italia, il devastante incendio è divampato poco fa, fiamme altissime, visibili a chilometri di distanza (1 / 2) - Alcune di queste massime hanno origini molto più antiche di quanto pensiamo: le frasi in latino celebri sono s ... Da donna.fidelityhouse.eu
Incendio a Spaccanapoli, persone bloccate sui balconi: le fiamme nel palazzo dell’Istituto Italiano di Studi Storici - Incendio a Palazzo Filomarino, sede dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici, in via Benedetto Croce a Spaccanapoli ... Si legge su fanpage.it
Grave incendio in un'azienda di Signa vicino Firenze, allarme della Protezione Civile: "Chiudete le finestre" - Incendio a Signa, vicino Firenze: in fiamme il capannone dell'azienda Frosini Giuliano. Riporta virgilio.it