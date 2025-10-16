Incendio alla spiaggia del Bai indagini sull’origine dolosa
Procedono le indagini sull’incendio che ieri ha distrutto una barca a vela ormeggiata lungo la spiaggia del Bai, a Quarto. Gli inquirenti non escludono l’origine dolosa: diversi elementi, infatti, rendono poco plausibile l’ipotesi di un rogo accidentale. Tuttavia non sarebbe stato trovato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Pauroso incendio sulla spiaggia Cala dei Montani, a Quarto. Alcune immagini sono della Croce Verde di Quarto QUI L'ARTICOLO https://genovaquotidiana.com/2025/10/15/pauroso-incendio-a-quarto-in-fiamme-cala-dei-montani-video-e-foto/ - facebook.com Vai su Facebook
Incendio a Quarto, indaga la polizia scientifica. Le analisi di Arpal per il rischio amianto - L’Aurelia è stata chiusa fin da subito: riaperta con un senso unico alternato intorno alle 22, la riapertura ufficiale è arrivata dopo la mezzanotte ... Lo riporta primocanale.it
Quarto, grosso incendio sulla spiaggia del Bai: distrutta la Cala dei Montani, rischio amianto fotogallery - A fuoco l’area sotto l’ Antica osteria del Bai, dove sono presenti un locale e un’area dedicata al rimessaggio delle barche. Segnala msn.com
A fuoco la spiaggia del Bai a Quarto. Distrutto tutto. Nessun ferito - La strada statale Aurelia, viale Pio VII, viale Quartara, sono state chiuse al traffico veicolare. Scrive ligurianotizie.it