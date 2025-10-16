Incendio a Palazzo Filomarino nel cuore di Napoli | fumo dall' Istituto Italiano per gli Studi Storici
Intorno alle 15 di oggi un incendio ha interessato Palazzo Filomarino in via Benedetto Croce. Il secondo piano dell'edificio, dove si trova l'Istituto Italiano per gli Studi Storici, è andato in fiamme.Sul posto si sono recati i carabinieri. Delle persone erano rimaste bloccate sui balconi. A. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
