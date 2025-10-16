Incendio a Bologna nube enorme di fumo e paura in via delle Fonti
Bologna, 16 ottobre 2025 – Paura nel pomeriggio per un incendio in zona Arcoveggio, a Bologna, Una nube enorme di fumo nero si è levata in cielo scatenando panico e paura tra i presenti. Al civico 74 di via delle Fonti ha preso fuoco una mansarda, intorno alle 17. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e il personale sanitario del 118, anche perché sembrava ci fosse ancora qualcuno all’interno dell’appartamento all’ultimo piano. Fortunatamente, al momento dello scoppio dell’incendio la mansarda era vuota. I vigili del fuoco hanno aiutato a uscire dal palazzo una signora insieme con il suo gatto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
