Incendi dal 15 giugno 68mila interventi Vigili del fuoco +20%

Dal 15 giugno a oggi sono stati 68.403 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per contrastare gli incendi di bosco e vegetazione sul territorio italiano. Il dato indica un aumento del 20% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I mezzi della flotta aerea del Corpo nazionale hanno svolto 2.516 missioni antincendio per un totale di 4.984 ore di volo, 22.697 lanci di acqua e sostanze estinguenti. Le regioni più colpite sono state la Sicilia con 13.495 interventi, la Puglia con 13.255, la Calabria con 8.021, il Lazio con 7.865 e la Campania con 7.833. Nelle aree naturali protette il Corpo nazionale è intervenuto 1.

